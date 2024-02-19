Erzincan İliç'te yeni göçük tehlikesi... CHP'li Deniz Yavuzyılmaz duyurdu!
Erzincan'da kayıp işçileri arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından sahada göçük tehlikesinin devam ettiğini belirterek "Bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki göçükte kaybolan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında meydana gelen göçükte kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor.
Arama çalışmaları sürerken CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "yeni göçük tehlikesi alarmı" verildiğini belirtti.
Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı:
"Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi. Kriz merkezinin bulunduğu yerden süreci takip ediyoruz."
Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) February 19, 2024
Kriz merkezinin bulunduğu yerden süreci takip ediyoruz.
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