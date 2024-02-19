Erzincan İliç'te yeni göçük tehlikesi... CHP'li Deniz Yavuzyılmaz duyurdu!

Erzincan'da kayıp işçileri arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından sahada göçük tehlikesinin devam ettiğini belirterek "Bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 17:56
Erzincan İliç'te yeni göçük tehlikesi... CHP'li Deniz Yavuzyılmaz duyurdu!
Abone Ol google-news

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki göçükte kaybolan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında meydana gelen göçükte kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor.

Arama çalışmaları sürerken CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "yeni göçük tehlikesi alarmı" verildiğini belirtti. 

Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi. Kriz merkezinin bulunduğu yerden süreci takip ediyoruz."


İlgili Haberler

İşçiler göçük altındayken 4 günde 190 futbol sahası büyüklüğünde 11 madene onay!

İşçiler göçük altındayken 4 günde 190 futbol sahası büyüklüğünde 11 madene onay!
İşçiler hala göçük altındayken şirketten tepki çeken mesai çağrısı!

İşçiler hala göçük altındayken şirketten tepki çeken mesai çağrısı!
Kayseri'de maden ocağında göçük!

Kayseri'de maden ocağında göçük!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’

Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2024?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2024?
Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti

Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti
Londra Moda Haftası’nda 20 özel Türk tasarımı… Diyarbakırlı öğrenciler için podyuma çıktılar

Londra Moda Haftası’nda 20 özel Türk tasarımı… Diyarbakırlı öğrenciler için podyuma çıktılar
CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi

CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi
Midilli adasına nasıl gidilir? Midilli adası nerede, gezilecek yerler, feribot fiyatları ne kadar?

Midilli adasına nasıl gidilir? Midilli adası nerede, gezilecek yerler, feribot fiyatları ne kadar?
Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
Kızlarını kendi gibi yetiştiriyor… Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor

Kızlarını kendi gibi yetiştiriyor… Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor