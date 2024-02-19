Kayseri'de maden ocağında göçük!
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde madende meydana gelen zemin göçüğünde 1 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Süleymanfakılı Mahallesi’nde bulunan krom madeninde zemin göçüğü meydana geldi.
Olayda işçi Ü.U. yaralanırken ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
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Madende bulunan ekipler tarafından çıkarılan ve vücudunda kırık meydana geldiği öğrenilen Ü.U., Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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