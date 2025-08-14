Erzincan'ın plaka kodu ne? Erzincan'ın plaka numarası kaç? Erzincan ve ilçelerinin plaka harfleri...

Erzincan plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ERZİNCAN'IN PLAKA KODU NEDİR?

Erzincan’ın plaka kodu 24 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir.

Erzincan’da araç plakaları, 24 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Erzincan Plaka Kodunun Anlamı

Erzincan’ın plaka kodu olan 24, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

24 sayısı, Erzincan’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Erzincan ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Erzincan’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Merkez 24 AC, 24 AZ, 24 DC, 24 DD

Tercan 24 DA, 24 DU

Çayırlı 24 DE, 24 FC, 24 FD

Refahiye 24 FA, 24 FE

Üzümlü 24 UA, 24 UB

Kemaliye 24 KE

İliç 24 İL

Otlukbeli 24 OT