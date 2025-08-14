Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erzincan'ın plaka kodu ne? Erzincan'ın plaka numarası kaç? Erzincan ve ilçelerinin plaka harfleri...

Erzincan'ın plaka kodu ne? Erzincan'ın plaka numarası kaç? Erzincan ve ilçelerinin plaka harfleri...

14.08.2025 14:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Erzincan'ın plaka kodu ne? Erzincan'ın plaka numarası kaç? Erzincan ve ilçelerinin plaka harfleri...

Erzincan’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Erzincan ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Erzincan plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ERZİNCAN'IN PLAKA KODU NEDİR?

Erzincan’ın plaka kodu 24 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir.
Erzincan’da araç plakaları, 24 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Erzincan Plaka Kodunun Anlamı

Erzincan’ın plaka kodu olan 24, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
24 sayısı, Erzincan’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Erzincan ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Erzincan’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Merkez    24 AC, 24 AZ, 24 DC, 24 DD
Tercan    24 DA, 24 DU
Çayırlı    24 DE, 24 FC, 24 FD
Refahiye    24 FA, 24 FE
Üzümlü    24 UA, 24 UB
Kemaliye    24 KE
İliç    24 İL
Otlukbeli    24 OT

İlgili Konular: #türkiye #Erzincan #Plaka