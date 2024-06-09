Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan ve kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde heyelan oluşurken, aynı yoldan kayan otomobildeki aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 18:25
Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan ve kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Sağanağın etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun 64'üncü kilometresi Sakaltutan mevkisinde, heyelan meydana geldi. Çift taraflı ulaşıma kapanan yolda, yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Kapanan yol, ekiplerin 2 saat süren çalışması ile yeniden açıldı. Diğer yandan aynı yolda kayan 25 ACU 757 plakalı otomobil savruldu. Kazada Zehra Süreyya Aladağ (32) hayatını kaybetti, sürücü eşi Mehmet Selim Aladağ (42) ile oğlu Ömer Asaf Aladağ (5) yaralandı.

Yaralılar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Aladağ ailesinin bayram için İstanbul'dan Ağrı'ya gittikleri öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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