Erzincan’da bariyere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Erzincan’da, bariyerlere çarparak alev alan otomobilde yolcu olarak bulunan Sedat Fidan hayatın kaybetti, sürücü Kadir Ateş yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:01
Erzincan’da bariyere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
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Erzincan- Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde sürücü Kadir Ateş'in kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı.

Kazayı görenler, otomobildeki sürücüyü yaralı olarak dışarı çıkardı ancak yanındaki Sedat Fidan çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin araçtaki yangını söndürülmesinin ardından Fidan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.


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