Erzincan'da Filistin bayrağına yasak: Soruşturma başlatıldı

Erzincan’da stada Filistin bayrağı alınması yasaklandı. Valilik, yaptığı açıklamada söz konusu olay için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 11:57
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A Milli Kadın Futbol Takımı ile Azerbaycan arasında 31 Mayıs'ta oynanan 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup üçüncü maçında bir yurttaş statta Filistin bayrağını sallamak istedi.

Ancak yanına gelen görevli olduğu anlaşılan kişiler bayrağın statta bulundurulmasının yasak olduğunu iddia ederek yurttaşı engellemek istedi. Çıkan tartışmadan sonra söz konusu yurttaş stadı terk ederken bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

"İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Bu ‘yasak’ tepki çekince Erzincan Valiliği, olay hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31 Mayıs'ta Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda Türkiye ile Azerbaycan A Milli Kadın Futbol Takımları arasında oynanan 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi futbol maçında, Filistin bayrağıyla ilgili yaşanılan olayın tüm detaylarıyla araştırılması için Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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