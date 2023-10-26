Erzincan ve Ardahan'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:23

Güncelleme: 26.10.2023 - 17:23

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan İranlı A.S. idaresindeki araçta, 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

Ardahan'da da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç idaresi Müdürlüğüne götürüldü.