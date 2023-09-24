Erzincan'da 2 otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bahri Ç'nin (58) kullandığı 58 TOG 010 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisinde, Sami T. (61) idaresindeki 06 DCE 827 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı gören çevredeki yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Olay yerine gelen ekipler, yaralanan sürücüler ile A.E. (57), Ş.S. (16), H.A. (39), Y.K.D. (6) ve H.D'yi (25) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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