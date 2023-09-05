Erzincan’da korkunç kaza: TIR şarampole uçtu
Erzincan’ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR şarampole uçtu. Sürücü yaralandı.
Erzurum - Erzincan kara yolu Tercan ilçesi yakınlarında, Muttalip Höke idaresindeki 77 BJ 076 Azerbaycan plakalı TIR sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı yönden bariyerleri geçip şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan TIR sürücüsü jandarma ve polis ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Tercan Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve 112 acil sağlık ekiplerince kaza mahallinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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