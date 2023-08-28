Erzincan'ın kovboyu gündeme oturdu! Yeni açılan yerden farklı bir tanıtım hamlesi

Yayınlanma: 28.08.2023 - 17:24

Güncelleme: 28.08.2023 - 17:24

Erzincan’da tulum peyniri üreticisi Mehmet Beydili ve Özkan Beydili tulum peynirini tanıtmak için ilginç bir yol denedi. İşletme sahibi yeni açtığı dükkanının ve tulum peynirinin tanıtımı için kovboy kılığına giren arkadaşı ile vatandaşlara ekmek arası tulum peyniri ikram etti.

Yaklaşık bin kişiye ikramda bulunulan organizasyonda vatandaşlar hayretlerini gizleyemedi. Kovboy kılığında ki vatandaş yoldan geçenlere tulum peyniri dürümü verirken zaman zaman çocuklar durarak fotoğraf çekildi.

İşletme sahibi Özkan Beydili tulum peynirini tanıtmayı maksatladıklarını belirterek, "Tulum peynirini tanıtmaya devam ediyoruz. Burada kovboy kılığına giren arkadaşımız vatandaşlarımıza ekmek arası tulum peyniri ikram ediyor. İşletmememizi yeni açtık bu yüzden hem iş yerimizin tanıtımı hem de tulum peynirinin daha çok kitlelere ulaşmasını sağlıyoruz. Yaklaşık bin kişiye tulum peyniri dürümü ikram ettik. İlginç kostümlü arkadaşımızı gören vatandaşlarda tulum peynirini alıp fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Erzincan’ın coğrafi işaretli tulum peyniri Erzincan sınırlarını çoktan aştı. Bizler de hem üretici hem de esnaf olarak tulum peynirinin tanıtılması için çalışmalara devam ediyoruz" dedi.