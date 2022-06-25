Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madenine 16.4 milyon lira ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Erzincan'ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesine, "en üst sınır" olan 16 milyon 441 bin lira idari para cezası uygulandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyünde, Çöpler altın madeni işletmesinin yığın liç sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliğinin ardından bakanlığa bağlı çevre denetim ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yapılan incelemede, boru hattından kaynaklanan siyanür sızıntısının tesis sınırlarının dışına taşarak, eğimli arazide aktığı, mevsim itibarıyla alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı, dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edildi. Söz konusu tespitin analiz raporlarıyla teyit edilebilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından gerekli analizler için numuneler alındı. Boru hattındaki solüsyon ile kirlenen alanlara gerekli kimyasallar ile müdahale edilerek, kirli malzeme toprak yüzeyden sıyrılarak, güvenli alana taşındı.
'EN ÜST SINIR'DAN CEZA
Temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti için de 27 numune daha alındı. Çevre kirliliğine neden olan altın madenine "en üst sınır" olan 16 milyon 441 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca söz konusu olayla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Bakanlık yetkilileri, bölgede çevresel izleme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini, analiz sonuçlarına göre ise lüzum görülen alanlarda çevresel iyileştirme çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.
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