Erzincan'da siyanürlü altın madeniyle ilgili soruşturma başlatıldı

24 Haziran 2022 Cuma, 15:17

ABD’li Alacer Gold ile Çalık Holding’e ait Lidya Madencilik ortaklığıyla Erzincan İliç'e bağlı Çöpler ve Sabırlı köyleri civarında işletilen altın madeniyle ilgili 'siyanür' iddialarına karşı yargı harekete geçti.

İşletmenin siyanür borusunda sızıntı olduğu yönündeki iddialar üzerine İliç Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılığın soruşturmayı TCK'nin "çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesi" hükmünü içeren 182'nci maddesinde düzenlenen "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçlamasıyla başlattığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri soruşturma çerçevesinde işletmenin bulunduğu bölgede herhangi bir çevre kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yaptı.

Ne olmuştu: Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası ve emekli makinist Sedat Cezayirlioğlu, yüzde 80’i Amerikalıların, yüzde 20’si de Çalık Grubu’nun olan altın madeni işletmesinin 197 futbol sahası büyüklüğündeki siyanür ve sülfürik asitli atık havuzunu 600 futbol sahası büyüklüğüne çıkarmasını öngören projeye karşı ayrı ayrı dava açmıştı.