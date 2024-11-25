Erzincan'da eğitime 'kar' engeli!
Erzincan'da yoğun kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kar nedeniyle kentte bugün okullar tatil edilmişti.
Etiketler: #Erzincan #okul #kar yağışı
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