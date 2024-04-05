Erzincan'da feci kaza... Şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
Erzincan’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
M.Z’nin (59) kullandığı 65 AAY 360 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Kalkancı köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, kazada yaralanan sürücü ile A.Z. (35), M.Z. (27), S.Z. (59), Ü.G.Z (9), B.Z. (7) ve İ.Z’yi (1) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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