Erzincan’da FETÖ firarisi 2 kişi tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi Erzincan’da tutuklandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ile aranan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen planlı operasyon neticesinde; Bylock kaydı bulunan, örgüt içerisinde kod adıyla sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan, FETÖ/PDY “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranma kaydı olan H.T ve M.G isimli 2 örgüt mensubu yakalandı.
Emniyet'teki sorgularının ardından 2 örgüt mensubu Erzincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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