Erzincan’da FETÖ firarisi 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:43

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:44

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ile aranan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen planlı operasyon neticesinde; Bylock kaydı bulunan, örgüt içerisinde kod adıyla sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan, FETÖ/PDY “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranma kaydı olan H.T ve M.G isimli 2 örgüt mensubu yakalandı.

Emniyet'teki sorgularının ardından 2 örgüt mensubu Erzincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.