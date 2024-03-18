FETÖ'nün 'mahrem imamı'na 9 yıl hapis cezası

Adana'da saklandığı evde operasyonla yakalanan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Harp Okulu'na hazırladığı öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:32
FETÖ'nün 'mahrem imamı'na 9 yıl hapis cezası
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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık F.Ö. (39) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'ye ait birçok ev ve yurtta kaldığını, örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer aldığını ve bir dönem örgüt içinde "büyük bölge talebe mesulü" ve "şehir dışı talebe mesulü" sıfatlarıyla faaliyet yaptığını belirtti.

Savcı ayrıca F.Ö'nün FETÖ'nün gizli haberleşme programını "ByLock" ve "Signal" uygulamalarını kullandığını, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ve sohbet toplantılarına katıldığını anlattı.

Mütalaada 2008-2009 yıllarında 5 Hava Harp Okulu öğrencisinin mahrem sorumluluğunu yaptığı, örgütün tedbir kuralları kapsamında kod adı kullandığı ve FETÖ'nün "mahrem imamı" olduğu bildirilen sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak cezalandırılması yönünde görüş sunuldu.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Sanık F.Ö. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını belirterek, "ByLock programını kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 4 yıldır aranan F.Ö'yü merkez Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalamış, yurt dışına kaçma hazırlığında olan şüpheli 12 Ağustos 2022'de tutuklanmıştı.


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