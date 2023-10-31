Erzincan'da FETÖ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 13:58
Erzincan'da FETÖ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, polislerce söz konusu terör örgütüne yönelik "Kıskaç" operasyonu kapsamında, kentte örgüt faaliyetlerinde yer aldıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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