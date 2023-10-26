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Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Mersin'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkartıldığı nöbetçi mahkemece salıverildi.

İHA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:43
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında faaliyet gösteren 7 şüpheliyi tespit etti. 

‘DEPREM YARDIMI’ ADI ALTINDA PARA TOPLAMIŞLAR

İncelemede; şüphelilerin örgütün güncel yapılanmasında sorumlu düzeyde bulundukları, yurt dışından temin edilen paraları yurt içinde örgüt mensuplarına aktardıkları, örgüt üyeliğinden kaydı bulunan esnaftan 'deprem yardımı' adı altında para topladıkları, cezaevinden çıkan örgüt mensuplarına maddi destek sağladıkları, eski öğretmenlerin de yurt dışına çıkmaları için referans oldukları belirlendi. 

Şüphelilerin ayrıca terör örgütü üyeliğinden aranan kişileri 'gaybubet evleri'nde sakladıkları ve yine bu kişileri yurt dışına kaçırdıkları tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Bu bilgiler ışığında şüphelilerin yakalanması için 150 polisin katıldığı, drone destekli operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda A.U., F.Ş., H.Y., S.B., S.A., M.F.H., M.Y. yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece salıverildi. 


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