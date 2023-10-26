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Yunanistan'a kaçarken yakalanmışlardı... FETÖ üyeleri hakkında tutuklama kararı!

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu iki kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:02
Yunanistan'a kaçarken yakalanmışlardı... FETÖ üyeleri hakkında tutuklama kararı!
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Güvenlik güçlerince dün Üyüklütatar köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurtdışına kaçmak isterken gözaltına alınan B.A. ve M.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 

Edirne Adliyesi'ne getirilen terör örgütü mensupları, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Asker CEZAevi EDirne gözaltı Terör örgütü yurtdışı fetö

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