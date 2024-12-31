Erzincan'da iş cinayeti: Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti!
Erzincan'da onarımını yaptığı öğrenci yurdunun çatısından düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kent merkezinde 26 Aralık'ta, Rahmi Yılmaz (34) Ordu Caddesi üzerinde 3 arkadaşı ile 4 katlı kız öğrenci yurdunun çatısına onarım için çıktı.
Yurdun çatısından dengesini kaybedip düşerek yaralanan Rahmi Yılmaz (34) tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İşçinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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