Hükümet işverenlerle birlikte yılın ilk yarısında açlık sınırının altında kalacak bir ücret belirledi, Türk-İş rest çekti: İşçiye yine sefalet düştü

Yayınlanma: 25.12.2024 - 18:49

Güncelleme: 25.12.2024 - 19:06

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hafta başında yaptığı açıklamada asgari ücretin perşembe ya da cuma günü belirleneceğini söylemişti. Işıkhan önceki gün de mühimmat fabrikasında patlamanın yaşandığı Balıkesir’de bulunuyordu.

Ancak akşam saatlerinde birden komisyonun toplanacağı duyuruldu. Bakan Işıkhan Ankara’ya döndü. Daha sonra da 4. toplantının saati 20.30 olarak açıklandı. Bu toplantı komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş’e de süpriz oldu. Toplantıdan iki saat önce Türk-İş’e haber verildi.

TÜRK-İŞ ‘RAKAMI’ SORDU

Bakanlıktan, aynı zamanda işçi tarafı heyet başkanı olan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar arandı. Ağar’a komisyonun saat 20.30’da toplanacağı, asgari ücretin açıklanacağı söylendi. Bunun üzerine Ağar, rakamın ne olduğunu sordu. Bakanlıktan, “Bilmiyoruz” yanıtı verildi. Ağar, “Rakam belli değilse, biz neye göre gelelim. Rakamı söyleyin” diye ısrar etti. Ancak rakam verilmedi. Bunun üzerine Ağar, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ı aradı. Değerlendirme yapıldı.

KATILMAMA KARARI

Türk-İş, “rakam yoksa, biz de katılmayalım” kararı aldı. Bakanlık, birkaç kez daha Türk-İş’i toplantıya davet etti. Ancak Türk-İş katılmayı reddetti. İşçi tarafı gelişmeleri Türk-İş’ten takip etti. Bu arada işçi heyetinde yer alan 4 asgari ücretli işçi de Türk-İş’teydi. Komisyonun saat 20.30’da toplanacağı açıklandı. Ancak toplantı da olmadı. Hükümet ve işveren tarafı 10 dakika içinde yeni asgari ücreti açıkladı. İşçi tarafı rakamı televizyonlardan öğrendi. 22 bin 104 lira olan asgari ücret bir yıllık olarak belirlendi.

PATRONLAR DA BEKLENMİYORDU

Yeni asgari ücret iş dünyası için de sürpriz oldu. Çünkü iş dünyasında da genel beklenti en az 23 bin liraydı. Herkes 2025 planlamasını bu rakama göre yapmıştı. Hatta iş dünyasında 24 bin lira bekleyenler bile vardı. Bu nedenle yeni asgari ücret patronların beklentisinin bile altında kaldı.

‘GÜN MÜ BİTTİ?’

İşçi heyeti başkanı, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “1974’ten beri asgari ücret açıklanıyor. Şimdiye kadar gece vakti böyle alelacele çağırılıp imzalanmış değil. Allah’ın günü mü bitti ? Sabah 10.00’da toplanır, müzakere edilir. Olmadı. Açıklanan rakam da hayal kırıklığı yarattı... Talebimizin karşılığında hiçbir rakam söylemediler. Söyleseler bir müzakere süreci olur. Baştan beri rakam söylenmesini istedik. Bir tartışma zamanımız olsun, bir orta yol bulunsun diye. Çünkü rakamlar söylenmeden müzakere olmaz” dedi. Ağar, hükümetten, işverenden uzun süre rakam beklediklerini ancak rakam gelmeyince kendilerinin 29 bin 583 lira olan taleplerini açıkladıklarını anımsattı.

‘YAPTIRIM GÜCÜMÜZ YOK’

Asgari ücretli işçilerin sendikalı olmadıklarına işaret eden Ağar, “İşçiler sendika üyesi olsalar biz gereğini yaparız. Bu konuda yaptırım gücümüz yok. Bir komisyon tarafından kararlaştırılıyor. Biz katılmasak da işveren ile hükümet birlikte asgari ücreti belirleyebiliyor” dedi.

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı kasım itibariyle 20 bin 562 TL. Yeni asgari ücretin de şubat, mart gibi açlık sınırının altında kalacağına dikkat çekiliyor. Yeni ücret, kasım itibariyle 67 bin liraya yaklaşan yoksulluk sınırının ise çok çok altında kaldı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 26 bin 712 TL olmasına karşın yeni asgari üret 22 bin 104 lira olarak belirlendi.

ÜLKENİN YARISI ASGARİ ÜCRETLİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ülkenin yarısının asgari ücretle çalıştığına, asgari ücretin “geçim ücreti” haline geldiğini söyledi.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Komisyonda sözlerinin dinlenmediğini dile getiren Atalay, “Geçinmekte zorlanıyoruz. Emeklinin, asgari ücretlinin sıkıntısı var. Bu ücret yıllık da olsa, 6 aylık da olsa kabul edilebilir bir tarafı yok” dedi.

‘3 AY BİLE GEÇİNİLEMEZ’

Atalay, taleplerinin karşılık bulmadığını, hükümet ile işverenin anlaştığını dile getirirken, “Bu rakamla insanların 1 yılı, 6 ayı bırakın, 3 ay bile geçinmeleri mümkün değil” değerlendirmesini yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “ülkenin iyiye gittiğini” söylediğine işaret eden Atalay, “Bu ülke büyüyorsa, asgari ücretlinin de, emeklinin de, kamu işçisinin de büyümesi gerekiyor. Dar ve sabit gelirlilerin de büyümesi gerekiyor” dedi. Atalay, iktidardan gelen “enflasyona ezdirmeyeceğiz” söylemlerine de dikkat çekerek, “Vergi ve harçlara yüzde 44 zam yapılırken, asgari ücrete yüzde 30 zammı kabul etmek, iyi demek mümkün değil. Zordayız, geçinemiyoruz” diye konuştu.

‘ÇAĞIRMASINLAR BİR DAHA YOKUZ’

Atalay, daha sonra da aldıkları kararı açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda 50 yıldır olduklarına işaret eden Atalay, “Bu komisyon adil değil. Antidemokratik. Adil olmayan bir komisyonda 50 yıl durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı süre biz bu komisyona katılmayacağız. Bir daha burada yokuz. Çağırmasınlar, katılmayacağız. Yeni bir komisyon kurarlarsa, oturup konuşuruz. Sözümüzün dinlenmediği yerde adet olsun diye bulunmayız. Biz bir daha bu komisyona katılmıyoruz” dedi.

3 KONFEDERASYONA ÇAĞRI

Tez-Koop-İş Sendikası’ndan 3 büyük konfederasyona, “Açlıktan Ölmek İstemiyoruz Mitingi” düzenleyelim çağrısı geldi. Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, işçilere yüzde 30 veren hükümetin işverenlere yüzde 43 destek verdiğinin altını çizdi. Üç büyük konfederasyona çağrı yapan Özdemiroğlu, geçmişteki yanlışları tekrarlamadan bir araya gelinmesini gerektiğini belirtti. Özdemiroğlu, “Ayrı ayrı mücadele etmek yerine tek ses, tek yürek olalım. ‘Açlıktan ölmek istemiyoruz’ diyerek büyük bir miting düzenleyelim. Alanlara çıkalım” çağrısı yaptı.