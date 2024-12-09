Erzincan'da 'kaçak cep telefonu' satışı: 1 kişi yakalandı

Erzincan’da kaçak cep telefonu satışı yaptığı tespit edilen A.D. isimli şahıs Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince yapılan operasyonla yakalandı.

Erzincan'da 'kaçak cep telefonu' satışı: 1 kişi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:39

A.D. isimli şahsın kullanımında olan işyeri ve ikametinde yapılan aramada, “5 Adet Gümrük Kaçağı Cep Telefonu, 6 Adet Gümrük Kaçağı Kulaklık” ele geçirildi.

Şüpheli A.D. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.


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