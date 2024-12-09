Erzincan'da 'kaçak cep telefonu' satışı: 1 kişi yakalandı

Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:39

Güncelleme: 09.12.2024 - 10:40

A.D. isimli şahsın kullanımında olan işyeri ve ikametinde yapılan aramada, “5 Adet Gümrük Kaçağı Cep Telefonu, 6 Adet Gümrük Kaçağı Kulaklık” ele geçirildi.

Şüpheli A.D. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.