Erzincan'da kartpostallık görüntüler... Şelaleler buz tuttu

Yayınlanma: 07.12.2024 - 10:05

Güncelleme: 07.12.2024 - 10:14

Erzincan’da gece sıcaklıklarının eksi 20 dereceyi bulduğu soğuk havalar hayatı olumsuz etkiledi. Buz tutan göletler ve şelaleler kartpostallık manzaralar oluştururken, donan kapı kilitleri ve devasa buz sarkıtları dikkat çekti.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ndeki Ardıçlı Gölü, yüzeyinin tamamen buzla kaplandı.

Çağlayan Beldesi’nde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzellik sunan Girlevik Şelalesi de soğukların etkisiyle donarak yaklaşık 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluşturdu.

Öte yandan, kentte sabah işyerlerini açmak isteyen yurttaşlar ise donan kapı kilitleriyle mücadele etti. Çakmak yardımıyla ısıtılan anahtar yuvalarıyla dükkan açmaya çalışan esnaf, zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, bölge genelinde sis ve pusun etkili olacağını, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.