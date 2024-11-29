Erzincan'da 'uyuşturucu' baskınları: 3 şüpheli yakalandı
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda A.T'yi takibe alan ekipler, şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 5,35 gram uyuşturucu ele geçirdi.
3 KİŞİ YAKALANDI
A.T'ye uyuşturucu sattığı iddia edilen S.C. ile S.C. de gözaltına alındı. Bu kişilerin ikametlerinde ise 325,67 gram uyuşturucu ile kurusıkı tabanca bulundu.
Şüpheliler S.C. ile S.C. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", A.T. hakkında ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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