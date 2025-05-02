Erzincan’da 'kaçak içki' operasyonu: Tam 8 litre ele geçirildi!

Erzincan’da bir eve yapılan baskında 8 litre kaçak içki ele geçirildi.

Erzincan’da 'kaçak içki' operasyonu: Tam 8 litre ele geçirildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 09:38

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; H.K. isimli şahsın ikametinde yapılan arama-el koyma işleminde 8 litre el yapımı viski ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.


Etiketler: #içki #alkollü içki

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