Erzincan’da 'kaçak içki' operasyonu: Tam 8 litre ele geçirildi!
Erzincan’da bir eve yapılan baskında 8 litre kaçak içki ele geçirildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; H.K. isimli şahsın ikametinde yapılan arama-el koyma işleminde 8 litre el yapımı viski ele geçirildi.
ADLİ İŞLEM YAPILDI
Şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: #içki #alkollü içki
En Çok Okunan Haberler
-
- Konya'da CHP'ye silahlı saldırı!
- CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talebi!
- 'Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!'
- Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararı kaldırıldı
- 'Öcalan aynen şunu söyledi...'
- O polis memuruna soruşturma
- 1 Mayıs'ta gençlere sert müdahale
- AFAD açıkladı: Antalya'da deprem
- Gösteri ve yürüyüşleri izne bağladı!
- İstanbullu 'Kanal İstanbul' istemiyor!