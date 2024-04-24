Erzincan’da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 07:15
Erzincan’da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erzincan’ın Tercan ilçesinde 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarının önlenmesi kapsamında, yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslarla birlikte 37 bin 700 adet dolu makaron, 130 bin 100 adet boş makaron, 96.000 gram kıyılmış tütün, 22 adet nargile tütünü, 22.500 adet sigara kağıdı, 1 adet sigara dolum makinesi, 62 adet manuel sigara dolum makinesi, 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet tabanca, 103 adet tabanca fişeği, 7 adet tabanca şarjörü, 3 adet av tüfeği, 230 adet kuru sıkı fişek ve 84 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahısların sorgusunun devam ettiği bildirildi.


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