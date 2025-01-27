Erzincan'da karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti

Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:13

Güncelleme: 27.01.2025 - 09:13

Olay, dün akşam saatlerinde Erzincan'da bulunan Cumhuriyet Mahallesi 416. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, müstakil evde ikamet eden Ahmet Güler (67) ile eşi Suna Güler (60) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayın fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler Ahmet Güler ile eşi Suna Güler’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Suna Güler kurtarılamadı.



