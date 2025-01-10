'Soba borusunu yarın temizlerim' demişti... Adana'da karbonmonoksit can aldı: Yaşlı çift kurtarılamadı

Yayınlanma: 10.01.2025 - 13:21

Güncelleme: 10.01.2025 - 13:24

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde yaşayan Soner Koçak, oturma odasında uyuyan babası Ömer Faruk Koçak (68) ve annesi Semiha Koçak'ı (64) uyandırmak istedi.

Koçak, hareketsiz yatan annesi ve babasının ağzından kan geldiği fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADILAR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin, odada gece yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

"SOBA BORUSUNU YARIN TEMİZLERİM" DEMİŞTİ

Bir gün önce sobanın borusunun tıkalı olduğunu fark eden Ömer Faruk Koçak'ın eşine "Soba borusunu yarın temizlerim" dediği öğrenildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.