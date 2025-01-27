Fethiye'de feci olay... Karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
Yeni Mahalle 1214 Sokak'taki iki katlı evin birinci katında yaşayan Cemile ile Mehmet Başar'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çiftin hayatını kaybettiğini öğrenen çocukları ile yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Etiketler: #Fethiye #karbonmonoksit #soba zehirlenmesi
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