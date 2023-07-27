Mustafa Sarıgül duyurdu: Kılıçdaroğlu Erzincan'a gidiyor!

Mustafa Sarıgül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Ağustos tarihinde Erzincan'a bir ziyaret düzenleyeceğini açıkladı. Sarıgül, "Bu ziyareti çok önemsiyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:29
Mustafa Sarıgül duyurdu: Kılıçdaroğlu Erzincan'a gidiyor!
Abone Ol google-news

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'a bir ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

"BU ZİYARETİ ÖNEMSİYORUM"

Sarıgül, yaptığı açıklamada ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"5 Ağustos'ta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu can Erzincan'da, Tercan'da olacak. Yurttaşlarımızla buluşacak. Bu çalışmayı, bu ziyareti son derece önemsiyorum."

 


açıklama CHP Erzincan Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül ziyaret

İlgili Haberler

Sarıgül duyurdu: TDP, CHP'ye resmen katıldı

Sarıgül duyurdu: TDP, CHP'ye resmen katıldı
CHP'nin sızdırılan toplantısının ardından Sarıgül'den dikkat çeken paylaşım!

CHP'nin sızdırılan toplantısının ardından Sarıgül'den dikkat çeken paylaşım!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine sert uyarı: Yollarımızı ayırırız

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine sert uyarı: Yollarımızı ayırırız

En Çok Okunan Haberler