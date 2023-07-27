Mustafa Sarıgül duyurdu: Kılıçdaroğlu Erzincan'a gidiyor!
Mustafa Sarıgül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Ağustos tarihinde Erzincan'a bir ziyaret düzenleyeceğini açıkladı. Sarıgül, "Bu ziyareti çok önemsiyorum" dedi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'a bir ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.
"BU ZİYARETİ ÖNEMSİYORUM"
Sarıgül, yaptığı açıklamada ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"5 Ağustos'ta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu can Erzincan'da, Tercan'da olacak. Yurttaşlarımızla buluşacak. Bu çalışmayı, bu ziyareti son derece önemsiyorum."
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