Erzincan'da nesli tehlike altındaki vaşak köye indi!

Aç kaldığı düşünülen vaşak, yiyecek ararken cep telefonu kamerasına yansıdı. Köylüler, ilk kez vaşak gördüklerini belirtti.

Erzincan'da nesli tehlike altındaki vaşak köye indi!
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DHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:17

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde köye inip, yiyecek arayan vaşak, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kemaliye ilçesine bağlı Başpınar köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi.

Aç kaldığı için köye indiği düşünülen vaşak, bir süre köy içeresinde gezindikten sonra gözden kayboldu.

Vaşağın yiyecek aradığı anlar cep telefonu ile görüntülenirken, köylüler ilk kez vaşak gördüklerini ve çok şaşırdıklarını söyledi.


Etiketler: #Erzincan #vaşak

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