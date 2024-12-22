Anadolu vaşakları güvenlik kamerasına takıldı
3 Anadolu vaşağı, Antalya'daki bir yayla evinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Küllin Yaylası'nda 3 Anadolu vaşağının görüntüleri, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçe merkezine 65 kilometre uzaklıkta ve 1650 metre yükseklikteki yaylada bulunan evin etrafında nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu vaşakları görüldü.
Karlı kaplı yolda sakin bir şekilde yürüyen ve evin etrafında dolanan 3 vaşak, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde vaşakların, bir süre sonra uzaklaştıkları yer alıyor.
Etiketler: #vaşak
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