Kırmızı listede yer alan vaşak Erzincan’da görüntülendi!

Nesli tükenme tehdidi altında olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan vaşak, Erzincan’da görüldü.

Kırmızı listede yer alan vaşak Erzincan’da görüntülendi!
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İHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:40

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Refahiye ilçesi kırsalında Baki Kaya adlı yurttaş tarafından kamerayla kayıt altına alınan vaşak, karda ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.


Etiketler: #Erzincan #kırmızı liste #vaşak #koruma

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