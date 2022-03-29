Erzincan'da sazan avı yasaklandı
Balık çeşitliliğini korumak, vahşi avlanmayı önlemek için başlatılan sezonluk av yasağı Erzincan’da sazangillerin av yasağı ile başladı.
Erzincan’da 1 Nisan 2022-30 Haziran 2022 tarihleri arasında sazangillerin avcılığına yasak getirildi.
Konuya ilişkin Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden 'Su ürünleri av yasağı' konulu yapılan duyuruda, “22.08.2020 tarih ve 31221 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği hükümleri gereğince; İlimizdeki iç sularda (göl, gölet, akarsu vb.) 1 Nisan 2022 - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında sazangillerin avcılığı yasaktır. Avlanmanın yasak olduğu bu dönemde, avlanılması yasak su ürünleri satışı, nakli ve imalatta kullanılması da yasaktır. Aksine hareket edenler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca yasal işlem uygulanacaktır.” denildi.
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