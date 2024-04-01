Trafikte husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Mardin'de trafikte karşılaşan 2 husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 16:12
Trafikte husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı
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Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 kişi, trafikte seyir sırasında karşılaştı.

İkili arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Şükrullah Çankaya (61) başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Çankaya, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çevredekilerin bağrışmaları ve elinde tabanca bulunan şüphelinin bir süre bekledikten sonra otomobiline binerek uzaklaşması yer alıyor.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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