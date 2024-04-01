Trafikte husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Mardin'de trafikte karşılaşan 2 husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 kişi, trafikte seyir sırasında karşılaştı.
İkili arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Şükrullah Çankaya (61) başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Çankaya, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, çevredekilerin bağrışmaları ve elinde tabanca bulunan şüphelinin bir süre bekledikten sonra otomobiline binerek uzaklaşması yer alıyor.
Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama!
- Açıklama geldi!
- 'Umduğumuz sonucu alamadık'
- İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları…
- Meral Akşener'den 'kongre' açıklaması!
- Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler!
- Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
- Özgür Özel'den Hatay açıklaması
- Engin Altan Düzyatan'dan 'Murat Kurum' açıklaması
- Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması!