Erzincan’da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
Erzincan’da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirdi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Erzurum - Erzincan - Sivas karayolu üzerindeki Organize Sanayi kavşağında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, İzmit istikametinden Iğdır istikametine seyir halindeki Şammbaz Yakar’ın kullandığı 68 KN 560 plakalı laminat parke yüklü tırın, kavşaktan dönmekte olan Muhammer Ural (57) kullandığı 24 ABA 178 plakalı otomobille çarpışması sonucu araçta bulunan Sevda Çakır (34) hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Cenazeler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılması amacıyla aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza yapan şoförünün arkadaşı olan tır şoförü Ercan Karakuş kazayı anlatarak, “Sivas’ta Iğdır istikametine peş peşe geliyorduk. Ben en önde gidiyordum. Bu araç benim arkamdaydı. Arkasında da kardeşi vardı beni aradı ki Şambaz Yakar kaza yaptı dedi. Araç önüne çıkınca direk çarpışmışlar. Ben de daha sonra döndüm geldim” diye konuştu.
KAZA ALANINDA ÇOCUK OLMA İHTİMALİNE KARŞI ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI
Öte yandan, itfaiye ekiplerinin kaza yerinde buldukları çocuk kıyafetleri üzerine kaza alnında çocuk olma ihtimaline karşı arama çalışması yapıldı. Olay yerine AFAD ekipleri de yönlendirilirken arama çalışması devam etti.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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