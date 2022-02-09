Halil Falyalı suikastında 3 ana olasılık: 'Devlet-mafya-siyaset üçgeninde kazan kaynıyor'

09 Şubat 2022 Çarşamba, 09:58

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen kumarhaneci Halil Falyalı, Girne'de silahlı saldırıya uğradı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Halil Falyalı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırıda Halil Falyalı'nın şoförü de öldü.

Peker'in uyuşturucu trafiğinin merkezinde olduğunu söylediği ve Kuzey Kıbrıs'taki yasadışı işlerde sıkça adı geçen Falyalı'nın suikastı sonrasında gazeteci Timur Soykan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 3 ana olasılığa dikkat çekerek değerlendirmelerde bulundu. "Halil Falyalı’nın cinayeti sadece yeraltı dünyasında değil yer üstünde de büyük savaşın başladığını ortaya koyuyor" diyen Soykan, 3 ana olasılığı şu şekilde açıkladı:

Türkiye’deki 100 milyar TL'lik yasa dışı bahis pazarı.

Falyalı’nın şantaj arşivi.

Uyuşturucu kaçakçılığı.

"YAVRU VATANDA ORGANİZASYON KURULDU"

Soykan ifadelerinin devamında şunları söyledi:

"Birinci olasılık: Türkiye’de sanal kumar yasaklanıp bahis tekel olunca kumar adası KKTC, yasa dışı bahsin de üssüne çevrildi. Halil Falyalı’ye bahis lisansları verildi ve devasa servetinin önü açıldı. 84 milyonluk Türkiye büyük bir pazarken yavru vatanda organizasyon kuruldu. Halil Falyalı Kıbrıs dışında da (Belarus, Ukrayna, Malta) ülkelerden lisanslar aldı. Arkasındaki destekle büyüdü.

1-Halil Falyalı’nın cinayeti sadece yeraltı dünyasında değil yer üstünde de büyük savaşın başladığını ortaya koyuyor. Bilgiselle anlatalım. Üç ana olasılık var: Bir: Türkiye’deki 100 milyar TL'lik yasa dışı bahis pazarı. İki: Falyalı’nın şantaj arşivi. Üç: Uyuşturucu kaçakçılığı. — timursoykan (@timursoykan) February 9, 2022

MASAK raporuna göre; Türkiye’de 2017 yılında 50 milyar liralık yasa dışı bahis pazarı oluştu. Bugün bu miktarın 100 milyar lirayı aştığına şüphe yok. Veysel Şahin 2017'de tutuklandıktan sonra bu pazarın büyük kısmını Falyalı elinde tutuyordu. Elbette Türkiye’de büyük bir mafya grubu ile ortaklığı şarttı. Ancak para yeraltındaki bütün dengeleri değiştirecek kadar büyük. Halil Falyalı’nın ismi Game Over (2007), Handikap (2016) operasyonlarında gündeme geldi.

Ancak bu soruşturmalardan Halil ve kardeşi Hüsnü Falyalı’nın adı hep silindi. Veysel Şahin Türkiye'de tutuklanınca anlattı. Türkiye'den polislerin KKTC'ye gelip haklarındaki soruşturmaları silmek karşılığında paralar istediğini iddia etti."

"‘KARA PASTA’ PAYLAŞILAMIYORDU"

Gazeteci Soykan,koruma altındaki Falyalı'nın büyük servete sahip olduğuna dikkat çekerek,"Hatta İngiltere Premier Lig takımı Fulham’ı 100 milyon Sterlin’e satın almak istedi. Falyalı’nın KKTC’de siyasi partileri finanse edecek güce erişti. Türkiye’deki siyasilerle bağlantıları da sık sık gündeme geldi" ifadelerine de yer verdi.

"100 milyar TL kara paranın olduğu yerde siyaset ve bürokrasiden destek almadan daha doğrusu oraya pay dağıtmadan ayakta kalınamazdı" ifadelerini kullanan Soykan, "Sadece yeraltında değil yer üstünde de ‘kara pasta’ paylaşılamıyordu. Büyük olasılık: Yasa dışı bahisteki savaş Falyalı'yı ölüme götürdü" dedi.

İkinci olasılığın Falyalı’nın şantaj arşivi olduğuna dikkat çeken Soykan, "Sedat Peker, ifşalarında Erkam Yıldırım’ın bir kaset ile Falyalı’nın eline düştüğünü iddia etti. Sedat Peker, daha sonra Falyalı’ya ait siyasilere şantaj görüntüleri olan arşivin kendi eline geçtiğini de öne sürdü" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'in KKTC Başbakanı’nın görüntüsünü yayınladığını söyleyen Soykan, "Peker, bu arşivde sadece KKTC değil Türkiye’den siyasilerin de kasetlerinin olduğunu öne sürdü. Bu arşivin bazıları için çok tehlikeli olduğu ortada" ifadelerine yer verdi.

"ÜÇÜNCÜ OLASILIK: UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI"

"Falyalı bunları kendisini korumak için elinde tutuyordu. Kumarhanesindeki bir personele işkence yaptığı iddiasıyla tutuklandıktan hemen sonra özel hastaneye sevk edilmesi gücünü ortaya koydu. Peker'in yayınladığı görüntüyle Falyalı'nın da eli güçlenmişti" diyen Soykan şunları kaydetti:

"Hatta kısa süre içinde cezaevinden tahliye olmasını sağlayan gelişmeler de yaşandı. Peker de başına bir iş gelirse Falyalı’nın arşivini yayınlayacağını söylemişti. Bu arşiv nedeniyle Falyalı hedef olmuş olabilir mi? Ya da bu cinayet şantaj kasetlerini ortaya saçar mı?"

Üçüncü olasılığın uyuşturucu kaçakçılığı olduğunu ifade eden Soykan'a göre "Sedat Peker, Halil Falyalı’nın bir şantaj kasetiyle Erkam Yıldırım’ı uyuşturucu rotası oluşturmak için kullandığını iddia etmişti. Bu konuda bir delil ortaya koymadı. Ancak Erkam Yıldırım’ın Peker'in söylediği tarihlerde Venezuela’ya ziyareti uzun tartışmalar başlatmış, ‘Pandemi için yardım götürdü’ açıklaması boşa düşünce iddialar da çoğalmıştı."

"FALYALI'YI ÖLÜME GÖTÜRMÜŞ OLABİLİR"

Soykan paylaşımının devamında şunları söyledi:

"ABD, Falyalı’yı 2015'ten itibaren uyuşturucu kaçakçılığından soruşturuyordu. Virginia Mahkemesi’nde dosya vardı. Dosyaya göre; Kıbrıs’tan İngiltere’ye uçakla meyve-sebze kolileri arasında eroin sevk etmişti. Mersin’den KKTC’ye botlarla eroin taşıdıkları iddiası da dosyadaydı. Dosyada Falyalı'nın kara para transferlerine dair bir DEA ajanının tespitleri vardı. Falyalı'nın döviz bürolarıyla kara para transferleri yaptığı iddia edildi. Uyuşturucu kaçakçılığındaki anlaşmazlıklar Falyalı'yı ölüme götürmüş olabilir.

"DEVLET-MAFYA-SİYASET ÜÇGENİNDE KAZAN KAYNIYOR"

Pek çok olasılık var ancak şuna hiç şüphe yok: Falyalı cinayetinin arkasında büyük bir karanlık duruyor. Devlet-mafya-siyaset üçgeninde kazan kaynıyor. Bu cinayet büyük bir savaşın işareti.Küçük bir adada ve güvenlik kameralarıyla dolu merkezi yerde bu cinayeti işleyenlerin yakalanmadığı her dakika şüpheleri büyütüyor. Bağlantıların derinliğine dair kuşkular artıyor."