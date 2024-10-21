Muğla'da yayanın öldüğü kazaya ilişkin yeni gelişme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yayanın hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Muğla'da yayanın öldüğü kazaya ilişkin yeni gelişme
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AA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:37

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda otomobilin çarpması sonucu yaya Durkadın D.'nin yaşamını yitirmesiyle ilgili, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobil sürücüsünün U.A. (22) olduğunu tespit eden ekipler, sürücüyü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #muğla #otomobil #yaya

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