Erzincan'da acı olay... Hayvanların kaldığı 'çadır' çöktü: 55 koyun öldü

Erzincan’ın Kemah ilçesi Akça köyünde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çöken çadırın altında kalan 55 koyun öldü.

Erzincan'da acı olay... Hayvanların kaldığı 'çadır' çöktü: 55 koyun öldü
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İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 09:07

Akça köyünde yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle İsmail Apaydın’a ait hayvan çadırları çöktü. Yoğun kar yağışıyla birlikte üzeri karla kaplanan ve ağırlığı daha fazla taşıyamayan çadırlar yerle bir oldu.

55 KOYUN ÖLDÜ

Çadırın altında kalan yüzlerce hayvan kurtarılırken, 55 koyun öldü.

EKİPLER TESPİT ÇALIŞMASI YAPTI

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri günün ışıklarıyla birlikte, çökmenin meydana geldiği Akça köyüne giderek tespit çalışması yaptı.

Yapılan tespitte iki çadırın çöktüğü ve 55 hayvanın öldüğü belirlendi.


Etiketler: #Erzincan

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