Erzincan'daki altın madeninin atıkları atmosfere verildiği öne sürüldü

12 Nisan 2022 Salı, 04:00

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Genel Merkezi ile emekli makinist Sedat Cezayirlioğlu, Erzincan İliç’te yüzde 80’i Amerikalıların, yüzde 20’si de Çalık Grubu’nun olan bir altın madeni şirketinin 197 futbol sahası büyüklüğündeki siyanür ve sülfürik asitli atık havuzunu 600 futbol sahası büyüklüğüne çıkaracağı bir projeye karşı ayrı ayrı dava açtı.

Cezayiroğlu, Erzincan İliç’te bulunan altın madenindeki siyanür ve sülfürik asitin doğaya salındığını ve doğayı korumak için verdiği mücadeleyi anlattı.

Cezayiroğlu, 2019 yılında geliştirilen yeni proje ile sülfürik asit ve siyanürün birlikte kullanıldığını ve bu projede kullanılan 40 kimyasaldan 23 tanesinin doğrudan kanserojen olduğunu öne sürdü.

1 TL’DEN 332 TRİLYONA

Cezayirlioğlu, uygulamanın bilimsel raporlara göre kaçak nükleer tesisten daha tehlikeli olduğunu belirterek “Kullanılan kimyasallarda yüzde 14 bin artışa gittiler. Atık barajının 25 yılda dolması gerekiyordu, iki yılda dolduğu için resmi ismi evaporatör olan püskürtme cihazlarıyla barajdaki sülfürik asitli suyu çekerek atmosfere verdiler. Bütün Türkiye’yi kanser yapacaklar. Siyanür artığını, sülfürik asit artığını soluduğumuz havaya veriyor” dedi. Cezayiroğlu, “AKP, Türkiye’nin milli servetini Amerikalı dostlarına gönderiyor. Amerikalı şirket yüzde 80, yüzde 20 Çalık Grubu. 2010 yılında 1 TL’ye şirketi kuruyorlar. İsmi de Lidya Madencilik. Çalık Grubu’nun alt firması. 2019-2020 yılında bilanço yayımlıyor ticaret sicil gazetesinde. 1 TL’lik şirket 332 trilyona çıkmış” ifadelerini kullandı.

Cezayiroğlu, tüm vatansever ve çevre gönüllülerini 13 Nisan’da keşif yapılacak Erzincan İliç’e çağırdı.