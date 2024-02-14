Erzincan'daki faciaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı

Yayınlanma: 14.02.2024 - 18:18

Güncelleme: 14.02.2024 - 18:18

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı.

Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı.

Faciaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı.