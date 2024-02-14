Erzincan'daki faciaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde meydana gelen faciaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 18:18
Erzincan'daki faciaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı.

Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı.

Göz Atın
Altın madeninde heyelan: Çevre Bakanlığı’ndan ilk açıklama!

Altın madeninde heyelan: Çevre Bakanlığı’ndan ilk açıklama!
Son dakika... Büyükçekmece Belediyesi’ne 'rüşvet' operasyonu!

Son dakika... Büyükçekmece Belediyesi’ne 'rüşvet' operasyonu!

Faciaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı.


Anagold Madencilik haberleri altın madeni haberleri gözaltı haberleri

İlgili Haberler

CHP'den Erzincan İliç'teki maden faciasıyla ilgili araştırma önergesi: 'On yıllara yayılacak bir tahribat...'

CHP'den Erzincan İliç'teki maden faciasıyla ilgili araştırma önergesi: 'On yıllara yayılacak bir tahribat...'
CHP heyeti facianın yaşandığı Erzincan'daki maden ocağı bölgesinde inceleme yaptı

CHP heyeti facianın yaşandığı Erzincan'daki maden ocağı bölgesinde inceleme yaptı
Erzincan İliç'teki faciadan hemen sonra rapor yayımladılar: O şirket kâr derdinde

Erzincan İliç'teki faciadan hemen sonra rapor yayımladılar: O şirket kâr derdinde
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Gürsel Tekin istifa etti: Partisine ağır eleştiriler...

CHP'li Gürsel Tekin istifa etti: Partisine ağır eleştiriler...
Bodrum katını basan soğuk su! Olumsuzluklara rağmen kediyi kurtardı…

Bodrum katını basan soğuk su! Olumsuzluklara rağmen kediyi kurtardı…
Erzincan İliç'teki altın madeninde facia! 'Sızma' iddiası korkuttu: Dokuz işçiden haber alınamıyor...

Erzincan İliç'teki altın madeninde facia! 'Sızma' iddiası korkuttu: Dokuz işçiden haber alınamıyor...
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 32 bin 200 liraya düştü…

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 32 bin 200 liraya düştü…
Ali Gökmen kimdir? CHP Esenyurt Belediye Başkanı Adayı Ali Gökmen kaç yaşında, nereli?

Ali Gökmen kimdir? CHP Esenyurt Belediye Başkanı Adayı Ali Gökmen kaç yaşında, nereli?
Taksici ile yaya arasında biber gazlı ‘ayağımı ezdin’ tartışması

Taksici ile yaya arasında biber gazlı ‘ayağımı ezdin’ tartışması
Yasak Menzil tarikatına işlemedi

Yasak Menzil tarikatına işlemedi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ maden alanına giremedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ maden alanına giremedi