Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Erzincan’da yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Refahiye ve İliç ilçelerinin köy ve yaylalarında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Doğu Anadolu bölgesindeki Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı Erzincan’ın yüksek kesimlerini beyaza büründürdü.
Refahiye ve İliç ilçelerinin köy ve yaylalarında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
İliç ile Refahiye ilçeleri arasında bulunan 1900 rakımlı Tekçam Geçidi, yağan karın ardından beyaza bürünen zemin ve çam ağaçlarıyla görsel şölen oluşturdu.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Tekçam Geçidi’nde, adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Karla kaplanan ve sisin de etkili olduğu 1900 rakımlı Tekçam Geçidi, drone ile havadan görüntülendi.
Kar yağışının görüldüğü karayollarında karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, Ardahan ve çevresi sabah saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekler kar yağışlı olarak geçecek. Sabah saatlerinde yer yer pus ile buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
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