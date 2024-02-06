Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 909 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 909 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı aktarıldı.
Erzurum'da aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 667 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 220, Kars'ta 22 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.
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