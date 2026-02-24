Erzurum’da bin 500 adet gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi

Erzurum’da polisin düzenlediği operasyonda bin 500 adet gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yol Uygulama Noktasında durdurulan yabancı plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada; bin 500 adet gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi.



Yapılan operasyon neticesinde yabancı uyruklu N.T. ve F.B. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.