Erzurum’da bin 500 adet gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yol Uygulama Noktasında durdurulan yabancı plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada; bin 500 adet gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi.
Yapılan operasyon neticesinde yabancı uyruklu N.T. ve F.B. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
24.02.2026 17:29:00
