Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erzurum'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Erzurum'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

4.07.2026 10:50:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Erzurum'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Erzurum’da düğüne giderken Burak Sünger’in (27) kontrolünü kaybettiği otomobil taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada Sünger ağır yaralanırken, yanındaki arkadaşı Gamze Kalay (26) hayatını kaybetti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Köprüköy ilçesinde saat 19.00 sıralarında banka çalışanları Gamze Kalay ve Burak Sünger bir mesai arkadaşlarının Erzurum merkezindeki düğününe katılmak üzere otomobil ile Hınıs ilçesinden yola çıktı.

Image

Köprüköy ilçesi Yağan Mahallesi mevkisinde Burak Sünger’in kontrolünü kaybettiği otomobil, taklalar atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Gamze Kalay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Burak Kalay ise ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Image

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gamze Kalay’ın cansız bedeni Köprüköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burak Sünger’in durumunun ise ciddi olduğu belirtildi.

İlgili Konular: #kaza #Erzurum