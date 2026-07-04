Erzurum'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Köprüköy ilçesinde saat 19.00 sıralarında banka çalışanları Gamze Kalay ve Burak Sünger bir mesai arkadaşlarının Erzurum merkezindeki düğününe katılmak üzere otomobil ile Hınıs ilçesinden yola çıktı.

Köprüköy ilçesi Yağan Mahallesi mevkisinde Burak Sünger’in kontrolünü kaybettiği otomobil, taklalar atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Gamze Kalay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Burak Kalay ise ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gamze Kalay’ın cansız bedeni Köprüköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burak Sünger’in durumunun ise ciddi olduğu belirtildi.