Erzurum'da iş makinesi yemek molasındaki işçilerin arasına daldı

Alınan bilgiye göre olay, Erzurum'daki, Aşkale-Bayburt kara yolu üzerinde Kum ocağı mevkiinde meydana geldi. Asfalt malzemesi taşıyan O.H. yönetimindeki kamyon, malzeme boşaltmak için geri geri manevra yaptığı esnada yol ortasında kör noktasına denk gelen iş makinesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki iş makinesi hareket ederek yemek yiyen şantiye işçilerinin arasına daldı. Yaşanan kazada 5 şantiye işçisi kazada çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediye Aşkale itfaiye ekipleri, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçilerden H.İ., H.A., E.O., C.K. ve E.U. ambulanslarla Aşkale İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ciddi olan yaralılar ise Erzurum’daki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



