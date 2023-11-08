Erzurum Karayazı'da kablo hırsızları JASAT'tan kaçamadı
Erzurum’un Karayazı ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Karayazı İlçesi Elmaağaç Mahallesi Gültepe Mezrasında Baz İstasyonundan kimliği belirsiz kişi yada kişilerce Enerji Nakil Kablosu çalınması olayı ile ilgili olarak Erzurum İl Jandarma Komutanlığı (JASAT) dedektifleri ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığınca olayın haber alınmasına müteakip detaylı inceleme, analiz ve istihbari çalışmalar neticesinde, olayı M.M.E.E. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.
Jandarma ekipleri çalınan kabloların bölgede hurdacılık yapan M.S. ve F.S. isimli şahıslara satıldığı tespit edilerek, adli makamlardan arama kararı alınarak, yapılan aramada suç eşyaları bulundu. Olayı gerçekleştiren şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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