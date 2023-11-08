Depremzedeleri dolandıranlara jandarmadan operasyon: 2 gözaltı

Malatya’da depremzedeleri dolandırmak için sosyal medya üzerinden sahte hesap açan şüphelere yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 2 şahıs yakalanırken 1 şahsı arama çalışmaları ise sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:04
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle depremzedeleri dolandırmak için sosyal medya üzerinden sahte hesap açan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Malatya, Ankara ve Kilis’te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 şahsa yönelik 4 ayrı adreste düzenlenen operasyon ile 15 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

Yapılan operasyonda 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1 adet flash bellek, 1 adet powerbank, 10 adet banka/kredi kartı ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kaçak olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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