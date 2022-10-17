Erzurum merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 zanlı yakalandı
Erzurum merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ'nün askeri yapılanması kapsamında faaliyet yürüten sözde 'mahrem imamlar' ile örgüt içerisinde faaliyette bulunanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum merkezli Hatay, Adana, Antalya, Ankara ve Kırşehir'de belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda muvazzaf uzman çavuş, daha önce açığa alınan bir astsubay ve 2 uzman çavuş, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı ve hemşire ile 2 sivil işçi yakalandı.
Şüpheliler Haşim K., Halit K., Celal A., Ercan Ç., Yunus Emre G., Mehmet T., Engin K. ve Yasin K.'nin, gözaltına alındıkları illerde adli tahkikatları devam ediyor.
Video Haberler
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli
- 'Erdoğan'ın seçimde kullanması için...'
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!
- Covid-19'a yakalanmayanların sırrı ortaya çıktı