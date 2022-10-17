FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğu belirlenen tutuksuz sanık O.Ö. için karar verildi. Mahkeme, O.Ö.'yü 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık O.Ö. ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Sanık O.Ö. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mahrem imamlarla irtibatım yoktur. Mütalaadaki hususları reddediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
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